联合国：因疫情经济影响而丧命的人数将超过病毒致死人数

哈通社/努尔苏丹/4月29日 -- 联合国世界粮食计划署28日表示，由于新冠疫情及其社会经济影响，预计东非和非洲之角地区粮食不安全的人数在未来三个月内可能增至3400-4300万，其中包括2000万严重饥饿人口，近1700万城市贫困人口，以及320万依赖援助的难民。

据联合国新闻报道，粮食署发言人拜尔斯表示，目前，东非和非洲之角地区共有约2000万人处于粮食不安全状态，分布在埃塞俄比亚、南苏丹、肯尼亚、索马里、乌干达、卢旺达、布隆迪、吉布提和厄立特里亚共九个国家。

拜尔斯表示，该区域有近50%的城市人口住在非正规的定居点和贫民窟内，超过2500万人没有正式职业，每天依靠打短工勉强糊口，已有数百万人受到疫情波及而失业。

因疫情经济影响而丧命的人数将超过病毒致死人数

拜尔斯表示，新冠疫情是前所未有的危机，它不像2014-15年的埃博拉疫情那样发生在特定的国家或地区、不像干旱或蝗灾那样仅仅影响粮食供给；也不像经济衰退那样仅仅影响需求，而是同时影响供需两端，且范围遍及全球。

拜尔斯表示，与许多其他国家相比，东非和非洲之角地区的国家经济和医疗体系薄弱，疫情应对能力有限，同时还面临着蝗灾以及暴雨洪水的威胁。

拜尔斯指出，许多贫困国家将不得不在挽救生命还是挽救生计之间做出危险的权衡，在最严重的情况下，百姓虽然免遭病毒侵袭，却可能死于饥饿。预计因新冠疫情经济影响而丧命的人数将超过病毒的直接致死人数。

保持边境开放是应对粮食危机的当务之急

拜尔斯表示，应对粮食危机，最首要的就是保持边境开放，保护主义只会带来灾难性的后果。而为了防控新冠疫情，要求卡车司机在边境接受检测的情况正在增多，尤其是在乌干达、肯尼亚和卢旺达。粮食署正与相关政府沟通，探讨如何改善和简化测试流程，保障人道主义援助物资运输。

在南苏丹，粮食署已在日常向500万人提供食品援助的常规工作基础上，进一步开始为160万因疫情而陷入饥饿的城市居民提供支持，首都朱巴的15万脆弱百姓已经可以通过23个分发中心领取食品或是现金。

此外，拜尔斯表示，已有42个非洲国家通过粮食署安排的货运航班，获得了由马云基金会和世卫组织所提供的个人防护用品。粮食署还将继续开展粮食储备和城市地区的现金和食品援助计划，全球七家«野战医院»的建设工作也正在有序展开。

粮食署目前需要超过5亿美元资金，以便在未来3-6个月内扩大东非和非洲之角地区的援助规模。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



