参议院议长：需要重新审议农业综合体发展规划

哈通社 /努尔苏丹/4月30日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃30日在全体会议期间表示，农业综合体发展规划需要重新审议。

纳扎尔巴耶娃说：“ 托卡耶夫总统在发表的电视讲话中明确指出主要工作方向。他向政府和央行下达了工作指示，要求在5月11日之前制定出扶持受影响严重行业计划。当前的情况下，经济领域的所有行业和人民都需要国家的支持。我们要对各类预测进行详细分析，并做出评估。”

她表示，议会、地方、经济和社会代表都应该参与政府行动计划的制定过程。要特别关注农业综合体发展战略。明确来说，从事耕种和饲养牲畜的中小企业在保障食品安全。年初举行的听证会上对农业综合体发展问题进行的分析表明，该领域问题不少。加上紧急状态期间出现的问题，农业综合体发展规划更需要重新审议。农业、化工、轻工业、贸易等行业都具有恢复和发展国家经济的潜力。

她认为，有必要重新评估对粮食价格和购买价格的预测。

“我们无权浪费农民的劳动成果，他们需要国家的支持。应该根据国内市场和出口潜力制定扶持计划。”她说。

【编译：阿依波塔】