哈乌双方代表团就消除紧急情况问题进行讨论

哈通社/努尔苏丹/5月6日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府代表团6日就消除乌兹别克斯坦水库溃坝导致的水灾问题进行了讨论。

哈萨克斯坦代表团包括政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫、环境、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫和哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使达尔汗·萨特巴勒德。

乌兹别克斯坦代表团包括副总理无穆尔扎科夫、乌兹别克斯坦水利部部长哈姆热耶夫、锡尔河州州长米尔扎耶夫。

两国代表团乘坐直升机视察了受灾地区，并就联合开展消除紧急情况工作问题进行了讨论。

目前，乌方正在开展消除灾难后果工作，并向突厥斯坦州派出了100多辆技术装备和专家，以协助哈方开展的工作。

根据会谈结果，双方就相互协调萨尔多巴水库重建工作达成了共识。

最后，双方表示相信两国之间基于传统友谊和战略伙伴关系建立的紧密合作将继续得到发展。

根据此前报道，受乌国水库溃坝导致的洪灾影响，哈萨克斯坦突厥斯坦州马科塔阿尔勒县有845间民房，3所学校，5所幼儿园，4座医院，1座文化活动中心，以及10家超市被水淹。当地有一座桥梁，以及总长度54.7公里的公路目前仍在水面以下。此外，先期调查信息显示，至少有7639公顷粮田被大水冲毁。牲畜方面的损失尚未统计完成。

哈外交部表示，鉴于两国政府机构之间已在事故处理方面开始紧密的相互合作，哈方将不会考虑向乌方递交外交照会。

【编译：小穆】