参议院议长：哈萨克斯坦每一个家庭都曾受到二战战火的波及

哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫向全体哈萨克斯坦人民致以胜利日祝贺。

议长9日在他的Facebook主页上写道：

«我向诸位致以胜利75周年的节日祝贺！今天是不灭的勇气与永恒的毅力的节日，胜利日被视为坚定团结与卓越功勋的象征。对我们而言，胜利日有着重要的意义。在我国，每一个家庭都受到过战火的波及。奔赴战场的哈萨克斯坦人中，有一半没有回来。当时，有500名同胞获得了苏联英雄称号，展现了真正的勇气与荣誉。后勤战线上的工人们，也为胜利的早日到来付出了辛劳和贡献。因此，我们至今歌颂着功勋人士们的贡献，向为祖国而战的勇士们致以敬意。»

议长指出，就在近期，哈萨克斯坦刚刚批准通过了关于进一步提升功勋老兵，特别是二战老兵社会待遇的新法案。

«这是为保卫今天的和平生活而献身的先烈所作出的特殊敬意。我们永远不会遗忘父辈的牺牲。在今天的复杂时期，任何一个功勋老兵都没有被忽视。在节日之际，祝愿我们的老兵们身体健康阖家欢乐。»他说。

今天，哈萨克斯坦全国各地都在庆祝胜利75周年纪念日。

【编译：木合塔尔·木拉提】