努尔苏丹市或将重新强化隔离限行措施

哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 公众屡屡违反在公共场合佩戴口罩的防疫规范，将是迫使相关部门做出这一决定的主要原因。

卫生部商品和服务质量监督管理委员会下属的努尔苏丹市管理局负责人泽肯·伊萨科夫17日表示，首都努尔苏丹市有可能将重新强化隔离限行措施。

在接受哈通社记者采访时，泽肯·伊萨科夫指出，随着国家紧急状态的解除以及隔离限行措施的逐步放宽，多数市民可能在心理上对疫情的防范出现了懈怠心态。

«很多居民出行时明显违反了佩戴口罩的规定。从新冠肺炎疫情开始至今，我们一直在不断强调佩戴口罩的重要性，而且目前感染病毒的情况依然十分常见。»他说。

他表示，虽然一再重申佩戴口罩的意义，但很多出租车站点的管理人员，以及公共场所的来往行人，都开始不再严格遵守佩戴口罩的要求。

伊萨科夫随后表示，努尔苏丹市有可能将会重新强化正在逐步放宽的隔离限行措施。

«如果佩戴口罩的要求一直无法得到良好的遵守，那么有关部门将不得不重新恢复强化的隔离限行措施。»他说。

届时，刚刚恢复的公共交通服务也将重新停止。

伊萨科夫强调指出，是否做出这一决定，完全取决于公众自身的行为及社会责任感。

【编译：木合塔尔·木拉提】