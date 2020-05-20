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    13:10, 20 五月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦将对入境货车使用电子封条

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    哈通社/努尔苏丹/5月20日--财政部副部长哈纳特•巴耶德洛夫20日在马吉利斯全体会议上表示，哈萨克斯坦将对入境货车使用电子封条，以实现对跨境物流运输情况进行全程监督管理。

    副部长表示，从欧亚经济联盟国进入哈萨克斯坦的汽车数量逐年增加。当前最紧迫的问题之一是，使用现代技术对其进行监管。因此，哈萨克斯坦将对入境货车安装电子封条，电子封条的安装时间仅为一分钟。

    “我们将在第一时间为入境哈萨克斯坦的货车安装电子封条。电子封条的信号将被发送到国家收入委员会。通过信号，我们可以对货车进行追踪监管。如果货车将电子封条拆下，或不按规定路线行驶，国家收入委员会可以采取紧急行动。国家收入委员会在全国各地都设有地方委员会。此外，制定《就国际公路运输监督问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案时，国家委员会同内务部和经济调查部门一起规范了紧急行动方案。因此，如有违规现象，相关部门可以立即采取行动。”他说。

    根据此前的报道，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）20日在全体会议上，对《就国际公路运输监督问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案进行了审议。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 议会下院 议会 黄金储备 交通运输
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