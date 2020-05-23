欧洲多国新冠肺炎疫情持续趋缓

哈通社/努尔苏丹/5月23日 —— 据人民网报道，随着疫情防控措施的推进，5月22日，欧洲多国疫情持续趋缓。

当地时间5月22日，西班牙新冠肺炎确诊病例累计达234824例，单日新增确诊病例446例，累计死亡病例达28628例，单日新增死亡病例56例，单日新增死亡病例连续6天在100例以下。

由于疫情逐步趋缓，西班牙卫生大臣在新闻发布会上宣布，马德里大区、巴塞罗那市区等从5月25日起进入紧急状态降级第一阶段，这也意味着西班牙全境都已进入降级第一阶段。

此外，西班牙官方公告发布了全新的放松管控措施，包括在人口10000以下或每平方公里人口不足100人的市镇中，民众可不分时段出行等措施。

英国内政大臣帕特尔5月22日表示，从6月8日起，入境英国人员必须隔离14天。据了解，在入境时将有边检人员进行登记，随后英国公共卫生部门工作人员将联系旅客确保自我隔离14天，如果违反规定，将被罚款1000英镑，约合人民币8726元，而拒付罚款将会受到更严厉的处罚。

帕特尔表示，随着英国的感染率下降，外来病例可能会构成“更大的威胁”。

法国卫生部发布公告，截至5月22日当天，法国新冠肺炎确诊病例累计达144566例，较前一日新增393例。累计死亡病例达28289例，较前一日新增75例。总的来看，法国目前疫情比较平稳，医院承压逐步下降。

当天，法国总理菲利普宣布，法国将于6月28日举行第二轮的市镇选举。因疫情影响导致3月15日举行的第一轮市镇选举第一轮投票弃票率高达56%，根据规则，如果在第一轮投票中没有候选人获得50%以上有效票，将进行第二轮投票。

据悉，法国每6年举行一次市镇选举，选出市长等地方官员，被认为是法国最重要的选举之一。

意大利民事保护部22日发布的数据显示，意大利现有新冠患者59322人，比前一天减少1638人；新增治愈患者2160人，累计治愈136720人。

意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗在当日的疫情新闻发布会上说，意大利新冠疫情传播曲线呈下降趋势，但无症状病例数在增加。当前的疫情形势意味着需要进行更多检测并加强追踪密切接触者，以防止曲线出现回升。