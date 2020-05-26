卫生部：超过半数的确诊患者已经康复出院

哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 哈萨克斯坦卫生部根据新冠疫情发展态势，将国内各地区分为三类。

哈萨克斯坦卫生部商品和服务质量监督管理委员会主席提穆尔·苏力坦哈兹耶夫25日在卫生部Facebook主页上表示，截至25日哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎患者8531人，其中3118人仍在接受治疗当中，总计已有4400人康复出院。

«也就是说，超过半数的患者已经回家。»他说。

他表示，全国在之前一周内的感染率增幅是2.2~2.5%，累计增加了2091个新病例，其中80%，也就是1689人是通过广泛开展的核算检测查明的。

据苏力坦哈兹耶夫介绍，当前部分地区的确诊数量有相当程度的增幅。

卫生部已经根据疫情的增长态势，对全国各州进行了分类，分为三类地区。

第一类地区，即增幅超过7%的区域。这些地区包括：阿拉木图州、江布尔州、卡拉干达州库斯塔奈州、突厥斯坦州、北哈州和奇姆肯特市。

第二类地区，即增幅在5~7%之间的区域。这些地区包括：阿克莫拉、阿克托别和努尔苏丹市。

第三类地区，即增幅低于5%的区域。这些地区包括：东哈州、西哈州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州和阿拉木图市。

委员会主席同时透露，在大型企业当中出现了较多的新增感染情况，例如奇姆肯特市的哈萨克斯坦石油公司（petrokazakhstan）、卡拉干达州的哈萨克铜业以及阿特劳州的田吉兹油田等。

他强调，复工期间对隔离检疫措施的疏忽是导致感染增加的主要因素。

【编译：木合塔尔·木拉提】