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    09:55, 28 五月 2020 | GMT +6

    迪玛希的北欧粉丝们在爱沙尼亚种下以歌手名命名的树

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    哈通社 /努尔苏丹/5月28日--据dimashnews网站消息，迪玛希的北欧粉丝们为庆祝迪玛希生日，种下了以迪玛希命名的树。

    以迪玛希命名的树被种在爱沙尼亚首都塔林卡德里奥花园里，此次活动由迪玛希爱沙尼亚粉丝团组织。

    位于爱沙尼亚的粉丝们于2018年前往伦敦观看迪玛希的演唱会之后，于2019年成立了迪玛希爱沙尼亚粉丝团。

    消息称，粉丝们提前一个月就开始考虑迪玛希的生日礼物问题，粉丝们希望生日礼物能既特别又能永久保留。最后，粉丝们决定种下以迪玛希命名的树，为歌手送上意义非凡并难忘的生日礼物。

    粉丝们在4月份就种下了以歌手名命名的树，迪玛希生日当天在新种的树旁边立下了标志牌，标志牌上面印着“迪玛希·库达依别尔艮，世界上最美妙的歌声，爱沙尼亚粉丝们2020”字样。

    哈萨克斯坦驻爱沙尼亚大使出席了树立标志牌仪式。

    根据此前的报道，5月24日是迪玛希的26周岁生日，迪玛希的全球粉丝们从世界各地向歌手送上了祝福。

    中国粉丝们为庆祝歌手生日在沙漠种下了近3千棵树。

    生日当天，迪玛希还在Instagram页面与粉丝们互动、聊天，回答了粉丝们的问题。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    文化 社会 娱乐 迪玛希 欧洲 黄金储备
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