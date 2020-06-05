格鲁吉亚议会拟重罚违反口罩令人员

哈通社/第比利斯/6月5日 – 格鲁吉亚将立法对违反口罩令的人员施加罚款。

据当地媒体报道，格鲁吉亚议会提议对该国刑法和行政犯罪法进行修订，加入针对违反口罩令者的惩罚条文。

根据修正案，在封闭的公共空间内违反关于佩戴口罩的格则的个人，将被处以50拉里（约合17美元）的罚金。

而放任其他人员在其拥有的或租用的封闭公共空间内不戴口罩自由活动的法人实体，也将被同时处以500拉里（约合170美元）的罚金。

修正案还规定，在公共车辆和地铁中违反口罩令的乘客将被处以50拉里罚金，未按规定佩戴口罩的公共车辆驾驶员将被处以50拉里罚金。

出租车内（M1类型）同样要求乘客佩戴口罩，若违反规定，乘客和出租车司机均将被处以50拉里罚金。而且，如果车内乘客超过4人，所有人也将被处以50拉里/人的罚金。

修正案还对违反隔离限行规则的人员作出了一下处罚标准：个人将面临2000拉里（约合690美元）罚金，法人实体则是1万拉里（3400美元左右）。

根据此前报道，格鲁吉亚截至目前累计确诊新冠患者801人，昨日新增1例。

【编译：木合塔尔·木拉提】