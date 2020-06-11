中国哈萨克族学者：哈萨克斯坦总统高度重视发展与邻国之间的战略合作伙伴关系

哈通社/努尔苏丹/6月11日 —— 中国哈萨克族作家、中国全国政协委员艾克拜尔•米吉提11日表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视发展与邻国之间的战略合作伙伴关系。

艾克拜尔•米吉提说：“6月12日，托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统年满1年。这年里，哈国家元首高度重视与邻国之间的战略合作伙伴关系发展情况。2019年9月，托卡耶夫对中国进行的国事访问期间双方发表了联合声明，并宣布将两国之间的合作关系提升至永久全面战略伙伴关系水平。”

中国哈萨克族学者表示，新冠疫情全球大流行期间，哈中两国对相互提供了支持。

“在中国经历着困难时期期间，哈萨克斯坦提供了总重达14.5吨人道主义援助。而哈萨克斯坦确诊首例病例开始，中国也向哈方提供了人道主义援助。”他说。

艾克拜尔•米吉提高度评价了哈萨克斯坦为庆祝哈萨克著名诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年举办的各种活动。

“翻译哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表的《阿拜和21世纪哈萨克斯坦》署名文章期间，我对托卡耶夫总统对阿拜作品的深入了解感到赞赏。”他说。

据悉，艾克拜尔·米吉提，中国新疆霍城人，以中文写作的哈萨克族作家，曾任中国作协出版集团管委会副主任兼《中国作家》杂志社主编，是十二届全国政协委员。

艾克拜尔·米吉提将《阿拜箴言录》、《阿拜之路》等哈萨克文学著作翻译为中文，其创作的大量文学作品获得了诸多奖项，为哈中文学交流做出了卓越的贡献。

【编译：小穆】