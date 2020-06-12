外交部部长出席“中亚-欧盟”部长级会议

哈通社/努尔苏丹/6月12日 – 哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德感谢欧盟向哈南部水灾地区提供的人道主义支援。

据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德12日出席了«中亚-欧盟»部长级视频会议。

会上，欧盟外交与安全事务高级代表/欧洲委员会副主席何塞·博雷利·丰特列斯及中亚五国外交部长，就COVID-19全球大流行疫病对国际政治和经济进程造成的影响，以及«中亚-欧盟»模式的进一步深化发展的前景等问题进行了深入讨论。

外交部消息指出，欧盟外交与安全事务高级代表/欧洲委员会副主席何塞·博雷利·丰特列斯在此次会议上，向中亚五国提供了欧盟有关中亚战略进一步发展的计划，以及在抗击新冠疫情和消除其影响的Team Europe规划框架下的丰富信息。

值得一提的是，相关的一揽子计划包含了与世卫组织共同实施的300万欧元的中亚抗新冠疫情联合项目。

此外，何塞·博雷利·丰特列斯在此次会议上对哈萨克斯坦在抗击新冠疫情方面的有效举措，以及托卡耶夫总统推动实施的一系列民主化改革予以了高度评价。

哈外长在会上，向与会各方就哈萨克斯坦在国家紧急状态和隔离限行措施实施期间，为保障经济稳定和人民生活水平而采取的措施所获得的成果进行了介绍。

与此同时，部长还就欧盟在突厥斯坦州马科塔阿尔勒县水灾期间提供的人道主义援助表示感谢。

外交部消息称，与会各方就卫生领域相关的问题进行了有效的互动，考虑了加强区域合作的共同步骤，并就通过协同合作减少国际大流行疫情对中亚与欧洲之间的经济联系所造成的负面影响达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】