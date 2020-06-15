纳扎尔巴耶夫大学举行线上毕业典礼 首任总统致辞

哈通社/努尔苏丹/6月15日--纳扎尔巴耶夫大学举行了线上毕业典礼。该校今年的毕业典礼十分特别，不仅是因为今年是纳扎尔巴耶夫大学成立十周年，而且因疫情影响该校第一次举办线上毕业典礼。

纳扎尔巴耶夫大学的创始人努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫，同时也是哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖，在其致贺词中指出，该大学在建校十周年中取得了重大成就。他高度赞赏了毕业生的学术水平，这些毕业生因在知名大学深造以及在国内和跨国企业中的成功而闻名。 在讲话结束时，首任总统-民族领袖祝愿毕业生和在读生取得成功，并呼吁他们为国家和社会的发展做出贡献。

纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫(Shigeo Katsu)则表示，尽管面临全球挑战，仍希望毕业生运用他们的知识和技能，创造就业机会，发展新的理论和发明，设计现代化的基础设施以造福社会。校长强调，在成为有觉悟和负责任的专业人士之后，毕业生将为国家作出贡献，以回报国家为他们提供的接受教育的机会。

今年，共有1051名毕业生，其中包括618名本科生，433名研究生和博士生。线上毕业典礼的形式使毕业生能够与亲朋好友分享领取毕业证的喜悦，尽管发生了新冠大流行，但毕业生仍应及时开始自己的职业生涯或继续学习深造。

值得一提的是，纳扎尔巴耶夫大学的本科、研究生和博士学位课程均提供与来自美国、英国和新加坡等世界一流大学的合作培训项目。

为了营造高效的学术环境并发展本国的人力资本，纳扎尔巴耶夫大学引进了来自美国、英国、加拿大、希腊、意大利、韩国、俄罗斯、澳大利亚、印度等世界50多个国家的543名国内和国际顶级教授，师资力量雄厚。

今年，纳扎尔巴耶夫大学庆祝其成立10周年。该大学于2010年9月开始接受第一批学生。

【编译：阿拉依】