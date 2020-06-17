迪玛希考虑在拉丁美洲举办两场个人演唱会

哈通社/努尔苏丹/6月17日--哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮考虑在拉丁美洲举办两场个人演唱会。

据dimashnews.com网站消息，迪玛希在进行现场直播时与粉丝们分享了这一想法。

迪玛希父亲表示，此前有收到关于在拉丁美洲举办迪玛希演唱会的邀请，但由于新冠肺炎疫情，这件事情没有其他进展，待疫情好转，隔离结束，组织方应该会拿出更具体的方案。我们会考虑这一邀请。

巴西的粉丝们相信迪玛希的下一次演唱会将会在拉丁美洲举行，因为巴西粉丝团的知名度正在日益提高。

巴西粉丝团原本为庆祝迪玛希生日，策划了一次公益活动，但由于新冠肺炎疫情，该计划被延后。

粉丝团通过出售迪玛希签名纪念物品，收集了3100巴西雷亚尔（约25万坚戈），计划将这笔钱用于帮助贫困家庭。

巴西粉丝团负责人塔蒂亚娜·里贝罗表示，益活动的原定时间是迪玛希生日前后，因为迪玛希就像是爱情、友谊和同情心的象征。相信这对迪玛希来说是一个特别的生日礼物。

根据此前的报道，迪玛希的五国粉丝们为庆祝迪玛希生日，发布了Daididau歌曲的合唱视频。

另外，他也正在计划推出个人首张纯哈语歌曲专辑。

【编译：阿依波塔】