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    22:53, 17 六月 2020 | GMT +6

    欧冠和欧联杯剩余比赛赛程全新出炉

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    哈通社/努尔苏丹/6月17日 —— 据人民网消息，欧足联北京时间今晚官方宣布，欧冠联赛1/8决赛次回合将于8月7日开打，场地待定。剩下的淘汰赛将于8月12日起在葡萄牙的里斯本全面开启，包括1/4决赛，半决赛和决赛，所有比赛采用单场决胜制，决赛将在8月23日打响。

    欧足联同时还宣布了欧联杯的赛程安排，欧联杯1/8决赛次回合将于8月5日至6日开打，场地待定。1/4决赛将于8月10日-11日在德国的科隆、杜伊斯堡、杜塞尔多夫和盖尔森基兴举行，半决赛时间为8月16日至17日，决赛将于8月21日在科隆举行，所有比赛均采用单场决胜制。

    此外，本赛季的欧洲超级杯将在匈牙利的布达佩斯举行，对阵双方为欧冠和欧联杯的冠军，比赛时间为9月24日。

    欧冠赛程

    1/8决赛次回合：8月7日-8日进行（场地待定）

    1/4决赛：8月12日-15日进行（里斯本）

    半决赛：8月18日-19日进行（里斯本）

    决赛：8月23日进行（里斯本）

    欧联杯赛程

    1/8决赛次回合：8月5日-6日进行（场地待定）

    1/4决赛：8月10日-11日（科隆、杜伊斯堡、杜塞尔多夫、盖尔森基兴）

    半决赛：8月16日-17日：（场地待定）

    决赛：8月21日（科隆）

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