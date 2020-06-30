绿化带如何影响首都气候

哈通社/努尔苏丹/6月30日--据市政府官网消息，首都绿化带的总面积达14827公顷。

在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，哈萨克斯坦国家委员会于1996年1月通过了迁移首都的决议，并决定在首都建立绿化带，以减轻不利的气候条件，为城市居民创造舒适的生活环境。

由于建立了绿化带，不仅气温低于0°C的霜冻日和严冬的频率降低，而且寒潮的持续时间缩短也使得夜晚变得更加温暖。一方面，首都的气候受全球变暖的影响正在发生变化，另一方面，城市的快速发展及其周围的绿化带正在改变首都的气候，使得平均风速逐渐减小。

与1998年之前的气候相比，近年来，沙尘暴发生的频率下降了三倍（从每年15例减少到5例），而暴风雪的频率（从一年38天减少为22天）和大雾的频率（从每年35例减少到21例）减少了将近一半。与此同时，首都地区的年降水量逐渐增加，无雨期的持续时间也在减少。所有这些变化使得努尔苏丹市的气候变得更加温和，更有利于其居民居住。

首都绿化带总面积为14827公顷，其中包括11502.2公顷的人工造林，其中种植了超过960万棵树木（桦树、榆树、杨树、枫树、松树等），约有180万棵灌木。主要种植落叶树，占总数的98.2％，针叶树占1.8％。未来计划将人造林面积提高到符合首都发展速度的当前国家标准。

【编译：阿拉依】