哈萨克斯坦推出免费线上问诊平台

哈通社/努尔苏丹/6月30日--据卫生部数字化办公室消息，哈萨克斯坦卫生部、哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部和医疗服务搜索网站iDoctor.kz近日联合推出免费在线问诊服务平台。

近年来，我国卫生部一直在努力实行医疗行业的数字化，特别强调需要提高初级卫生保健水平。

数字化转型的重要因素是医疗机构的信息技术设备的普及率。迄今为止，哈萨克斯坦医疗机构的计算机平均普及率为97.9％，所有医疗机构均已连接到互联网，并配备有医疗信息系统。

卫生部数字化办公室发言人称，通过电子政务门户网站以及社交网络可以在线预约医生、预约医生上门看诊并在医疗机构中登记注册。

考虑到COVID-19大流行，许多门诊医生目前处于居家自我隔离中，但是，这并不意味着患者将失去医疗服务。为了居民的健康考虑，疫情期间，许多医院限制患者前来就诊，但预约医生看诊的工作仍在进行中，门诊医生将与病人保持线上联系。在免费医疗保健范围框架下运营的医疗机构中登记注册的患者可以享受免费药品送货上门的服务。对于患者而言，特别是在隔离期间，这意味着可以节省去医疗机构看诊的时间，并且十分安全和有效率。

冠状病毒已成为全球医疗系统面临的挑战。医生面临着前所未有的工作量，而能够减轻这种负担的数字解决方案变得比以往任何时候都更加重要。

卫生部数字化办公室发言人介绍道：“我们正在扩展业务，哈萨克斯坦卫生部、哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部和医疗服务搜索网站iDoctor.kz联合推出了一个在线问诊服务平台，我国公民可以完全免费地使用该平台。国家和企业的联合提出的新倡议旨在满足哈萨克斯坦公民在隔离期间的医疗保健需求，将在初级卫生保健框架内提供在线服务，由国家医疗机构的医生为病人提供咨询服务。”

截至目前，有三个主要城市的三家综合医院提供该服务：阿拉木图市第四综合医院，努尔苏丹市第十综合医院，奇姆肯特市第五综合医院。

卫生部副部长沃勒扎斯·阿比舍夫说：“目前该服务正在三家综合医院进行测试。我们需要要仔细检查所有功能，使得线上咨询服务能准确、顺利的开展。测试完成后，我们将逐步在其他地区开设这项服务。届时市民可以通过上述在线方法咨询医生，医生会通过应用程序或者打电话的方式联系病人提供咨询服务。”

为了获得免费在线咨询服务，公民需在免费医疗保健范围框架下运营的医疗机构中登记注册。您可以在电子政务网站上执行此操作。

如需获取免费在线医生咨询服务，您需要：

1.在iDoctor.kz网站上选择“在线咨询”分类；

2.点击“免费咨询”；

3.输入您的个人识别号码（ ИИН）、电话号码、邮箱地址，以便确认您的哈萨克斯坦公民身份，有资格申请免费在线咨询服务；

4.从列表中选择需要问诊的医生；

5.确认预约并排队；

6.当医生可以提供咨询服务时，用户将收到短信通知和电子邮件，其中将附有在线咨询的链接；

7.咨询结束后，您可在网站上为服务质量评分，并留下您对医生的评语。

【编译：阿拉依】