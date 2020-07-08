欧盟委员会预测欧元区经济前景恶化

哈通社/布鲁塞尔/7月8日--欧盟委员会在周二发布的2020年夏季经济预测中写道，因受冠状病毒大流行影响，尽管欧盟和各个国家都作出了迅速而全面的措施，欧盟经济今年仍面临严重衰退。

由于冠状病毒引起的限制性措施的取消进展缓慢，因此今年大流行对经济活动的影响将比早前预期的更大。

根据预测，今年欧元区经济将萎缩8.7％，2021年将增长6.1％，而欧盟经济将在2020年萎缩8.3％，2021年将增长5.8％。

因此，2020年的经济衰退将远远高于此前预测的欧元区经济萎缩7.7％和整个欧盟经济萎缩7.4％。2021年的经济增长也将略低于欧盟委员会的春季预期。

欧盟经济事务专员保罗·轸提洛尼周二在布鲁塞尔举行的新闻发布会上说：«大流行和为遏制冠状病毒传播所采取的防疫措施是影响第二季度经济活动的主要因素，这是自第二次世界大战以来GDP下降幅度最大的一次。»

经济复苏进程将在今年下半年获得发展势头，尽管在不同的欧盟国家复苏进程是不一样的。

保罗说：«经济活动的下降非常严重，以致于下半年的部分经济复苏将无法显著提高年增长率。»

通货膨胀预测并没有太大变化，欧元区预计今年将达到0.3％，明年将达到1.1％。欧盟通货膨胀率预计在2020年为0.6％，在2021年为1.3％。

由于大流行的规模和持续时间尚未可知，不确定性仍然很大，进一步恶化的风险依旧很高。

«关于大流行的假设可能过于乐观。在没有COVID-19疫苗和治疗方案的情况下，未来感染人数的持续增长或疫情严重爆发都将使经济前景恶化。»欧洲专员说。

【编译：阿拉依】