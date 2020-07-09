气象组织：未来五年全球平均气温继续走高

哈通社/努尔苏丹/7月9日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织发布的最新预测显示，未来五年，即2020到2024年，全球每年的平均气温都可能比工业化前水平升高至少1摄氏度，年均气温升幅预计在0.91-1.59摄氏度之间。

其中至少有一年的平均气温超出工业化前水平1.5摄氏度的发生几率为20%，一年中有一个月或数个月的平均气温超出这一水平的概率则高达70%。

预测指出，除南大洋部分地区外，全球几乎所有的区域在未来五年内都会变得更热，高纬度地区以及西非萨赫勒地区的降雨量可能增加，而南美洲北部和东部的一些区域则可能变得更加干旱。与此同时，北大西洋北部区域的西风可能增强，意味着西欧的暴风雨天气将会增加。

预测表示，与1981-2020年的平均水平相比，北半球大片陆地区域在2020年的平均气温或将升高0.8摄氏度以上，北冰洋的变暖速度可能是全球平均水平的两倍，而热带地区，以及南半球中纬度地区的气温变化程度最小。

气象组织秘书长塔拉斯表示，与工业化前水平相比，全球的平均气温已经升高了1摄氏度以上，过去的五年是有史以来最热的五年，这份研究显示出“实现《巴黎协定》目标，将全球平均升温幅度控制在远低于工业化前2摄氏度的水平，并尽可能接近1.5摄氏度，面临巨大的挑战。”

塔拉斯表示，“气象组织已经反复强调，新冠疫情所造成的工业和经济放缓，不能取代协调一致和持续不断的气候行动。由于二氧化碳在空气中滞留的时间极长，今年的排放减少并不会带来大气中二氧化碳浓度的下降……各国政府应该抓住机遇，将气候行动纳入经济复苏计划，确保在疫情后重建一个更加美好的世界。”

该项预测由英国气象局牵头，结合了西班牙、德国、加拿大、中国、美国、日本、澳大利亚、瑞典和丹麦气象预测团体的最新结论、知名气象科学家的专业意见，以及全球主要气象中心电脑模型所给出的综合数据，将自然因素和人类活动对气候的影响纳入考量，对未来五年的气温、降水、风向和其他气象指标作出详细预估，为各国决策者提供重要参考，但预测中并未纳入新冠疫情和防疫封锁所导致的温室气体排放量变化。