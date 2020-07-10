北哈州正在实施多项农业领域的投资项目

哈通社/彼得罗巴甫尔/7月10日--北哈州正在同时实施多项农业领域的投资项目。

在关于投资项目执行的会议上，北哈州第一副州长马拉特·塔斯马哈穆别托夫谈到了农业部门正在进行和计划进行的项目。

在过去的两年中，北哈州已经建造了7个奶牛场，计划还将再建10个。奶牛的总数达到了6000头，将增产3万吨牛奶，并为村民制造300个工作岗位。

正在建造两个可供饲养6000头牲畜的养殖场和一个可供饲养1000头牲畜的肉类加工厂。

副州长介绍说：«在彼得罗巴甫尔计划建造产量可达1万吨禽肉的肉鸡家禽养殖场，总投资额将达25亿坚戈。 ‘RimKazAgro’公司计划建设我国最大的温室综合设施之一，用于种植黄瓜和西红柿。将全年为我州的居民提供新鲜蔬菜。投资额将达35亿坚戈。»

在过去三年中，北哈州对农业的投资额增长了1.5倍，从719亿坚戈增加到了1076亿坚戈。农业投资份额占该州总投资额的54％。

副州长补充说：«北哈州是我国吸引农业投资各州中的佼佼者。在国家农业投资总额中，北哈州占比超过了20％。»

今年，北哈州农业领域计划吸引1410亿坚戈的投资。

【编译：阿拉依】