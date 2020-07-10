专家意见：应制定投资法以确保为投资者提供稳定的投资环境

哈通社/努尔苏丹/7月10日--哈萨克斯坦经济研究所的专家巴勒塔拜·瑟兹特克夫认为应制定一项特殊法律以确保为投资者提供稳定的投资环境。

专家说：“哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓马尔特·托卡耶夫在政府扩大会议上强调了继续吸引外资，包括为投资者创造稳定投资环境的重要性。立法是为外国投资者创造稳定投资环境的工具之一。目前，哈萨克斯坦的投资问题受《企业法》的约束。与此同时，现今世界上有108个国家（其中90个是发展中国家）和16个经济转型国家都设有特殊的投资法，外国投资者对此抱有积极的看法。可以通过制定一项独立的投资法来刺激哈萨克斯坦的投资活动，该法律将结合吸引投资的最佳国际惯例来设立。”

他认为，还应必须继续开展相关工作，以确保投资立法的稳定性。例如，世界上27个国家/地区有保护投资者免受法律和法规可能变更影响的规定。一些国家保障与所有类型的立法变化有关的稳定性，而另一些国家则侧重于具体问题，例如税收和关税的变化。若干法律保障了一段时间内投资者权益的稳定性。

“对投资者而言，另一个创造稳定投资环境的工具是双边投资协议。及时更新哈萨克斯坦现有的双边投资协定将加强与能够成为生产性投资和技术来源的优先国家的经济关系。这正在形成一种全球趋势，根据这种趋势，双边协定的规定正在逐步改变，将更加关注简化投资程序的措施。”专家指出。

【编译：阿拉依】