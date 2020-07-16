哈萨克斯坦将继续履行在欧佩克+协议项下所承担的减产义务

哈通社/努尔苏丹/7月16日 – 哈萨克斯坦能源部消息称，欧佩克与非欧佩克联合部长级监督委员会（JMMC）于15日举行视频会议。

根据此前达成的协议，欧佩克与非欧佩克产油国在2020年5~7月间，承诺将石油生产规模减少至日均970万桶。

能源部称，15日的联合部长级监督委员会会议对2020年6月的各国减产承诺执行情况进行了总结。

与会的欧佩克与非欧佩克产油国均强调指出，所有相关国家完全一致的执行减产配额不仅公平，而且对于目前实现石油市场长期稳定、恢复市场供需平衡的努力至关重要。

由于各种原因未能完全履行减产配额要求的多个国家，均承诺将在后续的生产中对未完成的减产缺口做出相应的补偿。

哈萨克斯坦能源部表示，哈已准备好完成自己承诺的减产任务。

能源部消息称：«早些时候，哈方已向欧佩克+秘书处告知，由于行业惯性，哈国在5月的前12天出现了生产过剩情况。»

哈方承诺将在8-9月通过额外减产对其进行弥补。

15日的会议最终决定，8月起将进入石油减产协议第二阶段，即减产规模降至每日770万桶。

根据此前报道，哈萨克斯坦能源部部长诺海耶夫5月18日出席欧佩克+部长级监督委员会会议时表示，5月份哈减产义务执行率达到71%。

【编译：木合塔尔·木拉提】