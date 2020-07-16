哈萨克运动员穆斯塔法获得蒙古国摔跤手至高荣誉“雄鹰”称号

哈通社/努尔苏丹/7月16日 – 穆斯塔法，这曾经是哈萨克斯坦最有名气的摔跤运动员的名字。如今，在蒙古国也有一位穆斯塔法，同样在摔跤领域闯出了一番天地。

哈萨克摔跤运动员穆斯塔法•努尔兰吾勒，日前在蒙古国传统摔跤大会上，荣获了该国摔跤运动员至高荣誉之一的«雄鹰»称号。

他在大赛中，连续击败了多位摔跤高手，其中包括拥有«巨象»称号的索伦尊博勒和以及四次获得«雄鹰»称号的恩赫巴特等人，取得了巨大的成功。

值得一提的是，今年是蒙古国独立99周年，即人民革命运动99周年纪念。同时也是巴彦乌列盖民族地区80周年纪念。为此，蒙古国组织了为期3天的盛大庆祝活动。

蒙古国是目前全球仅有的没有发生冠状病毒疫情感染蔓延和传播的国家，许多人认为，蒙古国人民的身体素质拥有比其他国家的人更好的抵抗力，可能是其中的原因之一......

无论如何，今年蒙古国这场没有现场观众的线上那达慕大会，确实让全球各国观众看到了草原人的强悍风姿。

盛会不仅再现了游牧人的传统生活方式，而且几乎成为了一场游牧文化的大型表演秀。来自蒙古各地的512名摔跤运动员同场竞技，104匹雄马、210匹壮年马、184匹五岁雄马、170匹4岁雄马、170匹杂交马、313匹2岁马、49匹幼年马驹进行了规模庞大的赛马。

蒙古国总统在那达慕大会开幕式上致辞时表示，男子三大竞技运动，是蒙古人民数千年传承至今的传统，保持游牧文化、历史、信仰、习俗和民族思想核心的完整性，是蒙古国精神认同的重要组成部分。

而在男子三大竞技运动之中，最受欢迎也最具观赏性的，便是摔跤运动了。蒙古人民对摔跤运动员是极为尊重与喜爱的，这从该国议会议员选举时，每年总会有参选议员的2~3名摔跤运动员获得广泛支持便可见一斑。蒙古现任总统，也是摔跤运动员出身。

对于蒙古国的摔跤运动员们而言，能够达到摔跤国手的级别，荣获国家级称号，也是非常困难的。蒙古国哈萨克人聚居的巴彦乌列盖省，自成立至今的80年间，仅有9人获得了相应的国家级荣誉称号。

在哈萨克族摔跤手巴赫特•沃德纳伊吾勒荣获国家级«苍鹰»荣誉称号的35年以后，2017年赛力克•别尔德穆拉提吾勒曾再度触及这一荣誉。

而在今年，也就是三年之后，摔跤运动员穆斯塔法•努尔兰吾勒成为了又一名荣获国家级雄鹰称号的蒙古国哈萨克人。

值得一提的是，穆斯塔法出身勇士世家，其先祖为哈萨克汗国时期著名军事领袖«耶尔»•加尼别克最信任的副手——勇士卡普塔盖伊。其父努尔兰•不卡拉普吾勒则是一位举重运动员。其叔公卡帕尔•安卡拜吾勒，也是当地远近闻名的大力士，有关卡帕尔的各种民间传说非常多，其中一个故事中，卡帕尔曾徒手与狼群搏斗并获得胜利。

【编译：木合塔尔·木拉提】