新冠肺炎：全球各国的情况

哈通社/努尔苏丹/7月17日 – 根据世界卫生组织截至7月16日进行的统计显示，新冠大流行开始至今，全球已有13 338 364人感染新冠病毒，其中新增感染病例187 719例。爆发至今的半年内，疫情已经夺去了全球57.9万多人的生命。

哈萨克斯坦截至目前的累计确诊人数接近6.7万，为了稳定疫情形势，哈政府已经宣布将隔离限行措施延长至8月2日。在全球其他国家，各国政府也在采取措施，试图阻止这一疫病的蔓延。

新冠肺炎疫情刚爆发时，以色列是全球回应最迅速严谨的国家之一，不过以国过度积极重启经济，反而导致第二波疫情凶猛来袭。过去24小时，以国新增1900个确诊病例，写下该国单日新高。内阁16日集会，讨论是否重新实施限制，以遏制疫情进一步扩大。卫生部长坦言，以色列需要「医学奇迹才能免于再度封锁」，不过一旦封锁，意味经济将受到更大冲击。

据巴西媒体报道，近一个月，居民数量超过10万的巴西324个大型城市中，有193个城市的新冠肺炎新增确诊病例数每日都呈加速增长状态，另有103个城市的新增确诊人数大幅减少。在巴西27个首府城市中，目前只有玛瑙斯、累西腓和圣路易斯的新增确诊人数呈下降趋势，疫情严重的圣保罗市目前疫情发展势头趋缓。

从2月26日巴西政府公布首例新冠肺炎确诊病例，到6月19日确诊病例数达到100万，共历时114天。而巴西确诊病例数从100万增加到200万，则仅历时27天，这意味着巴西已有近1%人口正在或曾经感染新冠肺炎。

哥伦比亚卫生部16日宣布新增8037例新冠肺炎确诊病例，为3月初暴发疫情以来单日新增最高纪录，全国累计病例超过17万，达173206例，死亡病超6千例，达6029例。自6月哥伦比亚重启经济以来，各省市政府仍根据当地疫情发展制定了不同的防疫政策，但据哥媒体报道，哥全国多地非法聚会屡禁不止，民众违反防疫禁令出行屡见不鲜，截至目前已有至少63万人因违反防疫禁令受到处罚。哥政府多次呼吁民众在复工复产的同时须保持良好的防护意识，在公共场所佩戴口罩，保持安全社交距离，避免感染。

印度卫生部公布的最新数据显示，截至当地时间7月16日晚，印度新冠肺炎确诊病例升至1001449例，死亡病例达25582例。目前，印度的累计确诊病例数依然位居全球第三，仅次于美国和巴西。

当日早些时候的数据显示，截至当地时间7月16日上午，印度新冠肺炎确诊病例升至968876例。在过去24小时内，印度新增确诊病例32695例；新增死亡病例606例，累计死亡24915例。印度单日新增确诊病例首次超过了3万例，日增死亡病例连续13天超过400例。

墨西哥卫生部当地时间16日报告新冠肺炎新增确诊病例6406例，新增死亡病例668例，该国确诊病例总数升至324041例，死亡37574例。墨西哥政府说，实际感染人数很可能显著高于确诊病例数。

截至7月16日，丹麦的新冠肺炎确诊患者已达13092例，其中610人死亡，12182人康复。在全球范围内，丹麦在确诊人数方面居第68位。丹麦政府日前宣布，该国机场将不会接受来自«红色等级»地区的飞机起降。同时，禁止举办任何参与人数达到1000人规模的大型活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】