哈萨克斯坦抗疫潜力——凝聚力和明确的行动力

哈通社/努尔苏丹/7月17日 —— 新型冠状病毒COVID-19大流行在世界范围内的迅速传播造成的第一波冲击已过去半年，一些国家春末季节疫情平稳期暂时退出了抗疫斗争，甚至在许多国家疫情似乎已被完全遏制，夏天再次迫使各国政府、世卫组织，金融市场恢复对局势和危机管理的严格控制。

强制隔离、经济危机、汇率上涨、破产风险增加、尤其是在中小企业领域，以及社交网络和媒体中的负面信息流，也就是所谓的«信息疫情»，不幸的是已经对人们造成了负面影响，这加剧了恐慌和抑郁情绪、冷漠和社会紧张。那些随时准备利用人为悲痛、利用立法中的任何漏洞、政府机构的疏漏、授权人员缺乏专业素养、有时甚至是腐败的人对此负有责任。

在这种情况下，极为重要的是不要失去对国家的控制，按照«倾听型国家»的原则与公民社会密切互动，加强人民的凝聚力和团结，并对出现的危机现象做出迅速而专业的反应。

今天需要冷静接受以下事实：COVID-19大流行是«阴险狡猾»的，未经过研究。有可能对每个人的身体造成不良影响，对一些国家的经济以及整个全球安全系统都具有破坏性。新冠病毒大流行对七国集团成员国、世界上欠发达经济体包括哈萨克斯坦在内的国家产生了二次影响。尽管情况复杂，但正是这些因素使各国政府和世界学术界共同努力，寻找治疗方法（广义上来说）。各国通过分享人道主义援助、派遣专家，最重要的是分享他们积累的正面和负面的经验，表现出空前的团结。任何国家都无法避免犯错误，哈萨克斯坦在这方面并不比其他国家更糟也没有更好。

值得一提的是，哈萨克斯坦领导人在第一波大流行中采取抗疫措施的效果得到了国家社会的认可和肯定。但是，随后隔离的放宽导致了许多国家机构和整个哈萨克斯坦社会对可能性后果的低估。哈萨克斯坦目前确诊病例共计61000多例，死亡病例375例。根据约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，哈萨克斯坦在COVID-19感染率排名31(https://coronavirus.jhu.edu/map.html)。

该排名不希望、也不允许下降。哈萨克斯坦为适应新的流行病学形势，正在采取积极措施来对抗新冠病毒感染的蔓延。根据国家元首的责令，拨款1500亿坚戈专项资金用于解决与抗疫斗争中的紧迫问题。根据卫生部的建议，为进一步稳定疫情形势，决定将全国范围的隔离限制措施再延长两周，从7月20日至8月2日。

此外，在确保紧急状态期间的公共安全还采取了其他补充措施。特别关注对人民的社会救助：免除罚金，允许贷款人延期还本付息。每月向因紧急状态失去收入来源者提供社会救助，并为社会弱势群体提供免费的食品包。

对犯下的错误进行分析还需要采取一些行政措施，其中包括更换卫生体系的高层领导人。前卫生部长被免职，任命了一位经验丰富的领导人。此外，赋予卫生部新任部长特殊的地位，国家机构本身也获得了在抗疫领域进行机构间协调的更大权力。例如，哈萨克斯坦总统托卡耶夫责令国家和地方政府每天向卫生部提供抗疫的报告和信息。同时，卫生部长对政府其他成员的建议和要求将成为优先事项。

应当指出的是，在新部长的领导下，卫生部短时间内使用国际惯例对新冠病毒确诊病例进行了统计。这导致发病率上升，这引起了国内和国际机构对哈萨克斯坦流行病形势的质疑和模糊的认识。但是必须这样做，以避免混淆和对哈萨克斯坦卫生部统计数据的不信任。

下一步是在借鉴有效战胜疫情和证明其医疗体系有效性国家的基础上制定一系列保护公众免受COVID-19感染的有效措施。目前俄罗斯对哈萨克斯坦进行了这种帮助，他们与哈萨克斯坦的同事分享了治疗新冠病毒的经验。

大流行暴露了哈萨克斯坦以下卫生机构体系的诸多问题：负责在全国所有地区分配药品的国家组织——SK制药公司和强制性医疗保险基金。更换了其第一领导人，根据国家元首的指示，开始对他们的财务和经济活动进行审查。

新领导的主要任务是保障国家人民的安全。同时这些国家机构需要建立必需药品和医疗设备储备和本国品种齐全的药品和医疗设备生产体系。若新冠病毒形势恶化，计划再购买4000多台呼吸机。其中将从本国制造商购买3000多台。根据哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部的信息，8月在哈萨克斯坦生产的近600台呼吸机将送往各个医疗机构。

发展本国的生产、利用现有能力、创造新的工作岗位——是大流行病条件下最重要的工作方向。哈萨克斯坦正在制定一揽子措施，以刺激商业活动低迷时期的国家经济。为应对可能的经济形势恶化，政府和央行正在制定一项行动计划支持经济部门和公民。

除此之外，为保障财政的稳定性，当前任务是减少非必要支出，通过调整对经济低效的税收优惠政策来增加额外收入。将继续完善投资法，为战略投资者创造稳定条件。

所有这些措施都旨在全球经济下行的条件下确保国家在成功度过新冠病毒大流行以及其他全球性和现代世界客观性挑战造成的危机。国家和人民的共同努力是成功实施这些计划的必要条件。当前这场危机不允许出现隔阂和错误。





来源：哈萨克斯坦驻华大使馆