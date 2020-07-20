哈萨克斯坦为医护人员子女发起夏季教育项目

哈通社/努尔苏丹/7月20日--据哈萨克斯坦文化和体育部新闻处消息，文化部为医务人员的子女发起了一项暑期教育项目。

消息中写道：“大流行的现状使每个人都更加重视医务人员的工作。许多医护人员站在前线，冒着生命危险，挽救了成千上万的生命。他们不能像以前那样在家里与家人呆在一起。此外，医务人员的家庭和子女正处于同样困难的时期，他们目前没有时间培养和教育孩子。因此，哈萨克斯坦文化和体育部为医务人员的子女发起了一项夏季休闲教育项目。 ”

新闻中指出，该慈善项目将使孩子们获得新知识，并以线上模式发展自我。

在该项目的框架内，孩子们可以免费学习艺术和体育领域的课程。由著名艺术家和体育人物授课的线上课程将为孩子们提供丰富的文化休闲。孩子们将能够学习以下艺术领域：冬不拉、钢琴、小提琴、吉他、通俗演唱、绘画、表演。 此外，还有体育学科：自由式摔跤、古典摔跤、柔道、体操、拳击、跆拳道。 儿童年龄段：9至15岁。

为了方便学习，已创建了一个新平台。孩子们将能够根据自己的兴趣通过平台自主选择课程。完成一份简短的表格并通过授权后，学生将收到该科目的课程表。

该教育项目旨在隔离期间帮助儿童在线学习和发展。医护人员每天都在为整个国家的公民健康做出贡献，帮助培养医护人员的子女毫无疑问将对其父母的工作产生积极影响。

【编译：阿拉依】