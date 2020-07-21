俄罗斯援哈医生：哈防疫治疗工作有自身特色

哈通社/阿特劳/7月21日 – 来自俄罗斯阿斯特拉罕州的5名援哈医生正在阿特劳州，同当地医护人员一起抗击新冠疫情。

接受caspian-eurasia.com采访的俄罗斯医生安娜·切佩利表示，哈萨克斯坦方面为俄罗斯医生提供了很好的接待。

上周阿特劳州州长玛汗别特·多斯穆汗别托夫宣布，根据他与俄罗斯阿斯特拉罕州州长伊戈尔·巴布什金之间的协议，阿斯特拉罕将向阿特劳派遣5名医护人员组成的援助小组。

这5名医生目前分为三组，分别在州立医院、传染病专科医院和心脏病学中心，与本地医生一起开展工作。

«我们分成了三组，前两组两人一组，第三组只有一人。昨天我们进入了‘红区’。这里的医生每个人都有自己负责的区域，治疗方案也有自己的特色。工作很多。通过和本地医生们的合作，所有问题都将得到解决。»安娜·切佩利说。

据其介绍，根据当地标准要求，每名医生每日工作时间不得超过6个小时。医生为患者进行日常检查，并开展针对性治疗。

«哈方为我们提供了最好的住宿和饮食，我们对此非常满意。»安娜·切佩利说。

此前我社曾报道关于俄罗斯阿斯特拉罕州将派遣援哈医疗组的消息。

【编译：木合塔尔·木拉提】