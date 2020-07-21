韩国和阿联酋庆祝历史性的太空发射

哈通社/首尔/7月21日--据韩联社消息，本周，阿拉伯联合酋长国和韩国这两个国家通过向太空发射探测器和卫星创造了历史。20日上午，韩国第一枚军事通信卫星成功发射升空，使得韩国成为世界上第十个拥有军事通信卫星的国家。

韩国的Anasis-II通信卫星是由SpaceX的Falcon 9火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射的（美国时间17:30）。

与火箭分离后，卫星成功地与法国图卢兹的图卢兹太空运行中心建立了通信。

预计该卫星将在两周内到达36000公里的轨道。在制造商空中客车国防和太空公司测试其性能之后，韩国军方将从10月开始全面使用该卫星。制造商称，该卫星基于空中客车欧洲之星E3000卫星平台，将提供«安全的宽带通信»。其他细节将不予公布。

据SpaceX早前报道，Anasis-II原定于7月初发射，但由于设备检查推迟了发射。

据阿联酋通讯社消息，阿拉伯联合酋长国20日也进行了历史性的行星际探测器发射，该探测器将发射到火星。这不但是阿联酋史上第一次，也是阿拉伯世界的首次星际探索。

Al Amal太空探测器是由日本种子岛航空中心的H-IIA号火箭发射的。发射该探测器是为了探索火星的大气和气候，升空后，火星探测器计划在7个月内飞行近5亿公里，2021年2月抵达火星轨道，正好在太空遥祝阿联酋建国50周年。

进入火星轨道后，探测器将围绕火星飞行687天，这正是火星上一年的时间。探测器将收集星球上不同区域在不同季节和不同时间的全天候气象数据，还有其他相关数据，帮助地球上的科学家更全面地了解和掌握火星的气候条件。

科学家将能够研究火星大气上下两层之间的相互作用，红色星球表面腐蚀的成因以及这颗行星为何失去其高层大气的原因。





【编译：阿拉依】