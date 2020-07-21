阿尔-法拉比哈萨克国立大学与牛津大学共同举办了国际科学研讨会

哈通社/阿拉木图/7月21日--阿尔-法拉比哈萨克国立大学与哈萨克斯坦共和国驻英国大使馆、牛津大学共同举办了国际科学研讨会“阿尔-法拉比的精神遗产”，以纪念伟大科学家诞辰1150周年。活动以线上形式举行，来自美国、德国、英国、哈萨克斯坦和世界其他国家的著名学者和阿尔-法拉比研究学者参加了本次活动。

伟大思想家阿尔·法拉比的辉煌遗产如今已成为连接西方与东方的精神桥梁。作为阿尔-法拉比诞辰1150周年纪念活动的一部分，伟大思想家的遗产再次成为了来自不同国家和大陆的科学家的虚拟对话平台。

作为研讨会的主要组织者，哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫在他的欢迎辞中指出，呼吁阿尔-法拉比的精神遗产在现代世界中具有重要意义，尤其是在全球经济和政治深刻变化和大流行的背景下。法拉比的教义载有统一与合作的思想，以实现一个良性和完美的社会，这在当今世界面临新的威胁和挑战时尤为重要。

研讨会的主要发言人是阿尔-法拉比哈萨克国立大学的校长哈利穆·穆塔诺夫。他指出，现代大学应成为阿尔-法拉比重要思想的载体，即获取知识只是教育体系的一部分，其核心应该是个人的精神和道德教育。在这方面，阿尔-法拉比哈萨克国立大学作为联合国全球枢纽，开发并实施了新一代大学模型-“大学4.0 ” 。它的主要任务是培训作为国家和世界公民的高素质专家，不仅对他们的个人命运负责，而且对全人类的未来负责。已在联合国总部提出这一模型，并建议广泛应用。

牛津大学伊斯兰研究中心主任法尔汗·尼扎米在讲话中强调，阿尔-法拉比的知识遗产与现代世界息息相关。这位伟大的科学家在“伊斯兰的黄金时代 ” 从事各种科学领域的研究，留下了丰富的精神遗产，这是全人类的伟大遗产。“我们为与以阿尔-法拉比命名的哈萨克国立大学合作而感到自豪。为了研究伟大思想家的精神遗产，我们仍然需要探索很多东西。我希望通过研讨会将继续加强与整个哈萨克斯坦学术和科学的关系。 ” 法汉·尼扎米主任说。

慕尼黑大学的彼得·亚当森教授接着讨论了法拉比的良性社会学说。剑桥大学的教授费里尔·布哈法分析了伟大科学家哲学中善恶的本体论。美国卫斯理大学教授、人类学专家、阿拉伯音乐理论专家萨达·达基耶娃谈到了法拉比的研究和科学工作在音乐发展中发挥的重要作用。

参加线上研讨会的学者们指出，举行此类活动不仅有助于宣传伟大的阿尔-法拉比的精神遗产，而且还为建设一个美好的世界铺平了道路。

【编译：阿拉依】