科学家正在进行里海海豹研究

哈通社/努尔苏丹/7月22日--据国家农业研究与教育中心新闻处消息，国家农业研究与教育中心的子公司«渔业研究和生产中心»将与水生生物和生态研究所一起在2018-2020年计划框架内进行里海海豹研究。

里海海豹（Pusa caspica）是里海里唯一的海洋哺乳动物，仅在里海分布，并且是地球上体积最小的海豹。

目前，研究所的工作人员正在研究哈萨克斯坦里海地区的里海海豹的觅食方式和起源，以及里海海豹的数量，并评估它们的生存威胁。

里海海豹种群正在遭受许多不利因素，例如：捕鱼、栖息地的丧失和退化、污染和干扰、过度捕捞和入侵物种造成的食物供应恶化。

里海海豹在«国际自然保护联盟»的红色名录中已被列为濒危物种。

为了保护里海海豹的种群，防止海豹在与船舶相撞时死亡，避免在石油开采过程中破冰船击碎冰块时使里海海豹失去繁殖地，生态学家建议在哈萨克斯坦《环境法》和《关于特别自然保护区》法令中引入相关规定，以限制石油作业，限制在里海豹栖息地航行和捕鱼。《关于特别自然保护区》法令中包括在指定国家保护区保护里海豹的法规。这将为进一步改善和发展规范性较低的法律提供立法基础。

研究结果表明，由于渔民的生活方式与海洋息息相关，并且在里海海豹数量逐渐减少的背景下，有必要继续与从事捕鱼的渔民合作。应为从事捕鱼者组织说明性活动和研讨会，以提高人们对里海海豹种群正在灭绝问题的认识。

与此同时，探索频道Discovery Channel发行了关于里海的纪录片。哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部林业和野生动物委员会新闻秘书萨肯·德勒达赫梅特在其Facebook上写道：«在这部纪录片中，观众可以观赏到里海的美丽，看到我们的野生动物，电影中还展示了里海海豹和高鼻羚羊。»

值得一提的是，这部电影主要是在哈萨克斯坦境内拍摄的。

【编译：阿拉依】



