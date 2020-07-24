农业财政支持基金为农业生产者提供雨水过多保险

哈通社/努尔苏丹/7月24日--农业财政支持基金继续为农业部门提供保险服务。目前，正在着手签订农作物雨水过多保险合同。

农业生产者可以在qoldau.kz网站上签订农作物雨水过多保险合同，截止日期为2020年8月1日。保险期限将从2020年8月15日持续到2020年10月15日。谷物（小麦、大麦、燕麦）和油料作物（向日葵、玉米、油菜籽、亚麻）等作物都可以签订保险。

签订保险合同的农业生产者可获得50％的保险费补贴。这大大降低了农民保险成本。

农业生产者需在个人账户中标明自己的耕地、确定保险公司、签订保险合同并支付部分保险费，之后，保险公司将申请补贴。

农业财政支持基金董事阿斯哈尔·卡力耶夫说：«最高赔付金额将是农业生产者实际投保金额的16倍，例如，一个农民以每公顷30,000坚戈的金额投保了1,000公顷。在签订保险合同时，保险费将为72.9万坚戈（1000公顷* 30,000坚戈* 2.43％的保险费率），其中中的36.45万将由国家以补贴的形式支付。如果发生保险事故，农民将获得600万坚戈（1000 * 30,000 * 20％）的保险金。»

关于保险问题，请联系农业财政支持基金会，查询电话：8 800 0803505。详细信息可通过网站https://fagri.kz查询。

值得一提的是，自2020年开始，农业领域保险将自愿投保。保险产品涵盖了干旱保险和雨水过多保险。

已有57名农业生产者因干旱保险获得了总计8200万坚戈的补贴。由于签订合同规定的保险事故，保险公司已支付了3.84亿坚戈的款项。

【编译：阿拉依】