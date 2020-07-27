著名摄影师阿纳托利：斗转星移时过境迁 唯有照片永留存

哈通社/阿拉木图/7月27日--新闻记者兼摄影师阿纳托利·乌斯季年科曾拍摄过民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的就职典礼，以及首任总统为纪念阿拜诞辰150周年于1995年攀登阿拜峰。当时，他担任哈通社摄影纪事的主编。他与本社记者分享了他人生中的高光时刻。

今年是哈通社成立100周年。一直以来，有众多在各自领域发光发亮的新闻界杰出人士在本社工作，其中包括摄影记者阿纳托利·乌斯季年科，他是哈萨克斯坦新闻学院的正式成员，两次获得«金星»奖（Altyn Zhuldyz），并多次获得各种国际比赛的桂冠。

阿纳托利在他的办公室接受了本社记者的采访。在摄影师的办公室里，可以看到他在非洲、印度以及哈萨克斯坦拍摄的各类照片，有草原、山脉、湖泊、森林、动物等等。





阿纳托利回忆说：«我游览了大约70个国家，其中大多数旅行与我在哈通社的工作有关。我喜欢拍摄草原，环游哈萨克斯坦以及全世界。我曾经获得了国际证书，这使我有权限拍摄石油项目。我几乎参观了哈萨克斯坦所有的油藏和铀矿，还有许多山脉，包括喜马拉雅山、乞力马扎罗山、江布尔峰和阿拜峰等。»

阿纳托利于1947年出生在阿尔泰边疆区的库伦丁斯卡亚草原。毕业于哈萨克斯坦国立大学。毕业后，他在波罗的海军事区服役了两年，然后来到巴甫洛达尔开始担任当地报社的记者。之后，命运把他带到了阿拉木图，直到今日，他仍在阿拉木图生活和工作。1987年，应前任负责人阿曼格力迪·阿赫梅塔力莫夫的邀请，他成为了哈通社摄影纪事的主编，并在这里工作了10年。

摄影师说：«刚开始我作为一个写作记者工作，我为自己设定了目标，不仅要写得好，而且还要学会摄影，在打字机上打字，学会开车。当时我父亲不允许我开车，但我拿到了驾驶摩托车的执照。当我出差时，我既负责写文章还负责摄影。在那之后，我就成为了哈通社摄影纪事的主编。我真的很喜欢这里工作，同事们都很好，哈萨克斯坦新闻界的杰出人士都聚集在这里。»

«我主要从事摄影。我与首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、国家政府总理和部长们一起去了许多国家和地区。我印象最深刻的是拍摄民族领袖的首次就职典礼，我还拍摄了首任总统攀登阿拜峰。当时只有两名记者，我是唯一一名摄影记者。»他说。

阿纳托利认为每次拍摄前都应该仔细准备，检查好设备。

«每个摄影师都应该具备良好的反应能力。我经常打乒乓球来练习反应能力。曾经发生过这样的情况，当时正在阿拉木图总统府举行独联体国家部长会议，台上正在进行颁奖仪式。匆忙中，我被地毯鼓起的部分绊倒了，我在移交奖章的那一刻趴在地上开始拍摄。之后，内务部的一位部长对我开玩笑说：我希望我们的士兵能这样射击。»他回忆道。

«我认为世界上最好的职业是摄影记者和摄影师。时过境迁，唯有照片永留存。»阿纳托利总结道。

【编译：阿拉依】



