俄罗斯鞑靼斯坦援哈医疗组抵达江布尔州

哈通社/塔拉兹/7月28日 – 由俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国派出的援哈抗疫医疗小组，已于27日晚乘专机抵达哈萨克斯坦江布尔州。

这支由传染病学、麻醉学、流行病学和门诊医师组成的医疗小组，将同江布尔州的本地医护人员一起，交流新冠肺炎治疗方面的经验，并为当地的抗疫工作提供支持与帮助。

在塔拉兹国际机场迎接医疗小组的江布尔州卫生部门负责人玛拉特·朱曼库罗夫表示，虽然当地疫情形势已经趋于稳定，但来自俄罗斯鞑靼斯坦的医疗援助，将有助于江布尔州医疗机构开展更加有效的工作。

到访的援哈医疗小组成员、鞑靼斯坦卫生部麻醉学专家亚历山大·凡尤申表示，此行将是两国医护之间相互交流对新冠肺炎经验的良好机会。他相信，通过同哈国同仁之间的交流和相互学习，将可以有效的比较两国在治疗模式、组织医疗服务的方案以及其他方面的异同，为双方更好的实现经验的实践建立可能。

值得一提的是，鞑靼斯坦援哈医疗组的到来，是根据江布尔州州长别尔德别克·撒帕尔巴耶夫与鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫之间的协议，并在哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆的协助下实现的。

【编译：木合塔尔·木拉提】