政府总理指示在延长隔离期间制定额外措施以支持企业

哈通社/努尔苏丹/7月30日--据政府总理官网消息，在由哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明主持的国家委员会会议上，就各部门执行总统命令的情况进行了审查。早前，总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫宣布延长隔离检疫措施，并命令各部门为隔离检疫后期做好准备。

卫生部部长阿列克谢·崔、阿塔梅肯企业家协会董事会主席米尔扎赫梅托夫、金融市场监管和发展署副署长阿布德拉赫曼诺夫、劳动和社会保障部部长努尔穆别托夫和阿拉木图市市长萨金塔耶夫在会上汇报了我国当前流行病学形势，以及为支持人民和企业所采取的措施。

政府总理指示各部门在今后两周内进行有系统的筹备工作，以恢复在隔离期间停止经营的经济部门的运作。

国家经济部与相关国家机构、阿塔梅肯企业家协会将联合制定一系列支持企业家的措施。

在国家支持措施框架内，受影响最严重的行业中的中小企业实体将获准延期偿还贷款，直到今年10月1日。

政府总理指示制定针对企业实体的卫生和流行病学要求，并适当监督以确保公民和企业实体遵守卫生规则。

解除对企业的经营禁令，包括恢复企业注册，在«Info Kazakhstan»电子平台上开始接受企业恢复经营的申请。 经由市政府代表组成的委员会、卫生和流行病学服务中心、地区企业家商会和公众代表组成的委员会审查后，企业实体将获得恢复运营的电子许可证。

数字发展部负责实施移动应用程序，以预防和提高对冠状病毒感染的认识。

【编译：阿拉依】