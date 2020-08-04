哈萨克斯坦启动发展农工综合体的科学项目

哈通社/阿拉木图/8月4日--哈萨克斯坦国立农业大学与密歇根州立大学、蒙古人文大学和蒙古科学院联合启动了一项研究项目。该项目的主题是研究哈萨克斯坦与蒙古的粮食、能源和水源的相互依存动态。

该项目的独特之处在于它是由美国国家航空航天局（NASA）资助的，并被选入研究土地覆盖和土地用途变更的22项科学应用中。

哈萨克斯坦国立农业大学可持续农业中心主任玛依拉·库赛依诺娃说：«众所周知，哈萨克斯坦和蒙古是拥有丰富的游牧和畜牧历史经验的国家。这两个国家都是世界上最大的内陆国家，游牧和畜牧业是他们的主要粮食经济。几十年来，这两个国家一直都在发展游牧畜牧业，牧民也参与了发展，但是是朝着什么方向发展呢？这是一个很有趣的值得研究的方向。»

该项目的目的和任务有三个方向。对1981-2020年期间哈萨克斯坦和蒙古在粮食生产、蒸散量和辐射平衡方面的相互依存变化进行量化。在30米分辨率下评估土地利用变化、蒸散量和反照率对遥感的直接影响，并确定每个国家三个选定区域的基础设施（例如道路网络、交通、技术）、农民人口、政治和气候的间接影响。

通过对以农作物为主的景观和草地进行人工田间试验，研究管理方法对土地利用的直接影响以及粮食、能源和水源的动态结果。

在行政区划上，哈萨克斯坦分为14个州和177个区，而蒙古分为22个省和329个县。蒙古国的牲畜数量在2016年达到4000万只，比2006年增加15.7%，导致60%以上的牧场过度放牧。同样，哈萨克斯坦60％的旱地是由于过度放牧而退化。

玛依拉指出，这些研究旨在解决两个最大的内陆国家粮食、能源和水源相互联系的复杂原因和结果。

另外，在该项目的框架内，将安装两座带有传感器的塔，将远程研究该地区的植被覆盖、土壤数据和气候指标。另外还将增设三个气象站，这将增加研究地区的气候数据库。

【编译：阿拉依】