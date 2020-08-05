俄境内现禽流感病毒 哈萨克斯坦在哈俄边境实施限制措施

哈通社/努尔苏丹/8月5日 – 据哈萨克斯坦农业部消息，有鉴于俄罗斯境内出现危险性H5N8禽流感病毒迹象，哈萨克斯坦对与俄罗斯联邦之间的边境区域实施了限制措施。

农业部官网消息称，哈萨克斯坦北哈州被列为受禽流感威胁的区域。

农业部表示：«8月3~4日，俄车里雅宾斯克联邦兽医和植物检疫监督局通报了在当地检测到的有关禽流感病毒遗传特征的信息。从病死的家禽中提取的样本内，检测到了H5N8亚型高致病性禽流病毒。H5N8禽流感病毒对禽类极其危险，可以轻易感染几乎所有的鸟类，属于可在家禽和野生鸟类中迅速传播和蔓延的病毒性疾病，因此疫病很有可能将会发生较大面积的传染。»

因此，根据俄罗斯相关检测机构提供的诊断信息，为保障哈萨克斯坦境内动物检疫安全，哈萨克斯坦共和国农业部兽医控制和监督委员会决定从2020年8月4日开始，对来自俄罗斯车里雅宾斯克州的，未经过热处理的禽类饲料添加剂（化学和微生物合成添加剂除外）、未进行技术性屠宰处理的禽类（活禽、禽蛋和所有种类禽肉），以及用于对禽类进行捕捉、屠宰和切割的各种设备，实施临时性的限制措施。

同时，要求边境地区动物检疫部门密切监控当地可能出现的疫情情况。

H5N8病毒在禽类当中具有强传染性，但一般被认为对人类威胁较小。不过，医学界认为，该病毒仍有感染人类的可能性，且由于变异速度快，若与流感结合很可能会转变成另一种可致命的病毒。

【编译：木合塔尔·木拉提】