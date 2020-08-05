托卡耶夫同黎巴嫩总统奥恩通电话

哈通社/努尔苏丹/8月5日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫5日同黎巴嫩总统米歇尔·奥恩通电话。

电话会谈中，托卡耶夫总统就贝鲁特爆炸事故向遇难者家属表示慰问，并祝愿伤者们早日康复。此外，托卡耶夫总统因爆炸事故哈萨克斯坦使馆的受损和一名外交官受轻伤，希望黎巴嫩总统保障当前在贝鲁特的哈萨克斯坦公民的安全（超过200人）。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦120名维和部队官兵在联合国维和任务框架下履行着其使命，并表示相信黎巴嫩政府将保障哈萨克斯坦维和部队轮换期间的安全。

会谈中，两国元首就进一步扩大双边合作关系问题交换了意见。托卡耶夫总统强调，黎巴嫩是哈萨克斯坦在中东地区的重要合作伙伴，哈方高度重视与黎巴嫩之间的双边合作。

黎巴嫩总统表示，黎方愿意进一步加深两国全面合作伙伴关系，并高度评价了哈萨克斯坦在联合国维和使命框架下的贡献，以及保障国际和区域安全中的作用。

据此前报道，当地时间周二（4日），黎巴嫩首都贝鲁特港口发生严重爆炸事故。

据外交部发布消息，在昨日黎巴嫩首都贝鲁特发生的港口剧烈爆炸事件中，哈萨克斯坦驻黎巴嫩领事馆领事受轻伤，领事馆建筑物受损。

【编译：小穆】