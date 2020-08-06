哈萨克斯坦泳者破纪录横渡伊塞克湖

哈通社/努尔苏丹/8月6日--据Olympic.kz网站消息，维塔利·胡迪亚科夫拥有东京奥运会参赛资格，获得多个亚洲冠军，他在创纪录的时间内成功横渡伊塞克湖。

维塔利于8月5日凌晨5:15从乔尔蓬阿塔开始横渡伊塞克湖，于卡德吉萨亚海滩结束，水温为18-19度，游泳距离为56公里。横渡伊塞克湖路线中的最大深度为523米。游泳时间为13小时18分钟。就距离和游泳时间而言，这是一项独特的成就。

总体而言，维塔利共游了56.2公里，由吉尔吉斯斯坦游泳联合会的代表阿赫迈德·阿纳尔巴耶夫记录了时间和距离。

维塔利·胡迪亚科夫是阿克托别州的代表，他是一名国际体育大师。作为游泳运动员四次赢得亚洲锦标赛的冠军（2013年、2017年、2018年、2019年）。2014年和2016年，维塔利赢得了沙滩运动会的冠军。

维塔利在世锦赛上获得的最好成绩是第七名和第九名。2016年，他参加了里约奥运会。目前，他已获得参加2020年东京奥运会的参赛资格，该奥运会将于2021年在东京举行。

根据早前报道，维塔利原定于8月2日横渡伊塞克湖，但由于天气原因，推迟了2-3天。

【编译：阿拉依】