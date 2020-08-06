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    16:32, 06 八月份 2020 | GMT +6

    新冠疫情：欧洲多国确诊人数有所回升

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    哈通社/努尔苏丹/8月6日 —— 据外媒综合报道，法国、西班牙、英国、德国和比利时等欧洲国家的新增确诊病例均出现上扬趋势。

    法国卫生部周三晚间通报，法国24小时新增新增确诊感染新冠病毒1695例，创下5月30日以来确诊感染新高。自新冠病毒疫情以来，累计确诊感染19万4029例。而周二到周三，新增死亡9例，累计死亡病例3万305例。不过重症患者有所减少，为384人。

    另外，法新社报道，西班牙疫情也有所升温。周三西班牙新增确诊1722例，再创6月解封以来单日最高纪录。累计达3万5767例。

    英国近日疫情再亮红灯，继曼彻斯特宣告重大事件之后，苏格兰亚伯丁同样疫情升温，当局宣布酒吧和餐厅自周三下午5时起暂停营业。

    自从解除了降低感染率的严格封锁措施以来，许多欧洲国家现在的感染人数都重新攀升。 法国科学委员会在卫生部发布的一份声明中称，“形势很危险，我们随时都可能陷入失控的局面，就像西班牙那样”。

    该机构表示，“今年秋冬季节很有可能会出现第二波疫情”。声明并补充说，如果人们不遵守社交距离规则，不排除疫情最早在夏末再次蔓延的可能性。

    标签:
    国际 欧洲 黄金储备 新型冠状病毒
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