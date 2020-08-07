专家意见：哈萨克斯坦参与新冠苗临床试验是宝贵的经验

哈通社/阿拉木图/8月7日--哈萨克斯坦国立农业大学国际疫苗中心主任凯萨尔·塔比诺夫教授向本社记者介绍了他对澳大利亚COVAX-19疫苗进行的自身人体测试情况。病毒学家还称，哈萨克斯坦参与新型冠状病毒疫苗的全球临床试验是十分宝贵的经验。

记者：自您接种新冠疫苗以来已经过去了一周，您现在感觉如何？

凯萨尔：今天已经是接种澳大利亚“Vaxine Pty ltd”公司研发的COVAX-19疫苗的第八天。我感觉很好。在注射后7天，也就是昨天，我进行了生化和血液检查，所有指标均正常。疫苗蛋白抗体的数字将在下周公布。

记者：您是如何决定自己测试疫苗的？

凯萨尔：每个人都在问我为什么做这个决定。我的主要目的是在这一步骤的帮助下，使得政府注意到这一问题。实际上，在我接种疫苗并宣布之前，我们国家参与的新冠病毒疫苗临床试验并没有增加太多。但哈萨克斯坦也有一些科学家也在做相关工作。澳大利亚疫苗的制造商是我们的合作伙伴。我们与这家公司有科学合作。但仅只是科学合作，不代表我们要把这种疫苗进口到哈萨克斯坦。而且，我们必须在我们自己身上测试这种疫苗，以证明其有效性。值得一提的是，我之所以接种疫苗也是因为该疫苗已经在动物身上进行了测试，并通过了美国的所有临床试验。临床试验的第一阶段已经完成。在几周内，有望开始第二阶段的研究。该药物已经证明了其安全性，因此使用该疫苗没有任何风险。因此，我不认为自己是英雄。

记者：接种后是否需要隔离？

凯萨尔：不需要，这不是官方的化学研究。甚至澳大利亚同仁在临床试验的协议中也没有建议在接种疫苗后进行隔离。只需要满足隔离期间我们遵守的所有要求即可，戴口罩、保持社交距离、保持卫生等。

记者：是否会安排再次接种？

凯萨尔：计划在两周内再次接种疫苗。将定期采集血样以评估安全性、抗体和T细胞免疫反应。

记者：在世界范围内是否会有统一的COVID-19疫苗？

凯萨尔：有许多国家正在努力研发疫苗。但是，并非每个国家都有能力为其本国人口生产疫苗。现在许多国家已经联合起来共同研发疫苗，将会有好几个疫苗。例如，我国政府最近宣布，哈萨克斯坦已经加入了全球疫苗和免疫联盟。哈萨克斯坦将支付预付款并申请疫苗，并将为20％的人口免费提供疫苗。该疫苗可用于那些资金有限的国家。疫苗也将出售，但各州将自行申请并购买。也许到那个时候，我们的国产疫苗也已经准备好了。

记者：哪种疫苗是最安全的？

凯萨尔：只有在完成目前正在进行的临床研究的所有阶段后，我们才能获得有关特定疫苗的安全性、免疫原性和有效性的数据。参与各类冠状病毒疫苗的全球临床试验将为我国提供丰富的经验。

【编译：阿拉依】