国际农业发展基金向乌兹别克斯坦提供融资支持

哈通社/塔什干/8月10日 -- 据乌兹别克斯坦投资与外贸部消息，乌副总理兼投资和外贸部长乌穆尔扎科夫日前与联合国国际农业发展基金总裁举行视频会议，期间，双方签署«农业多样化和现代化»项目二期融资协议，融资金额4700万美元，其中，4620万美元为长期优惠贷款，80万美元为无偿援助。

上述资金将通过乌国家农工业企业和农民扶持基金向乌妇女实业家协会，渔业协会，畜牧业、家禽、渔业科研所提供资金支持，用于在安集延州、纳曼干州和费尔干纳州农业领域推行国际质量与安全标准，包括建设大棚、苗圃，推广节水灌溉技术，提高机械化率，扩大费尔干纳盆地农产品加工水平和仓储水平。

国际农业发展基金在乌将实施4个项目，总计1.395亿美元，首个项目金额2830万美元，主要支持乌果蔬领域发展，于2019年实施，当前签署的为第二个项目。其他两个项目主要定位于发展奶制品工业，以发展农业高附加值产业链。

国际农业发展基金（农发基金）是根据1974年世界粮食会议决定、于1977年成立的国际金融组织，也是联合国专门机构。

农发基金有成员国173个。总部设在意大利罗马。其宗旨是筹集资金，以优惠条件提供给发展中的成员国，用于发展粮食生产，改善人民营养水平，逐步消除农村贫困。

【编辑：木合塔尔·木拉提】