哈萨克斯坦在大流行期间的经济形势
据哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫汇报，我国的加工制造业正在快速增长。
我国工业生产增加了1.3％，其中加工制造业增长3.8％。与此同时，由于石油产量下降，采矿业下降了0.4％。
在工业生产业中，实现最大增长的地区是是北哈州（增长8.1％）和库斯塔奈州（增长6.5％）以及努尔苏丹市（增长6.5％）。
与此同时，哈萨克斯坦的国内生产总值（GDP）下降了2.9％。
«根据2020年1月至7月的数据，我国的社会经济发展结果如下：商品生产增加了2.1％，而服务生产减少了6.2％。因此，根据运营数据，GDP下降了2.9％。»国家经济部长说。
我国2020年1-7月的外贸成交额为425亿美元。
哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明指出，我国基本经济领域呈积极增长态势。
政府总理介绍说：«在当前基本经济领域困难的状况下，基本经济部门在过去七个月保持了积极的增长动力。制造业增长了3.8％，其中机械工程业增长了13.9％，食品业增长了4.1％，制药业增长了23.2％，轻工业增长了7.3％，造纸业增长15.7％，化工业增长3.6％，金属成品生产增长18.6％。建筑量增加了6.3％，房屋调试增加了7.5％，即约700万平方米。在农业方面，稳步增长了2.5％。»
政府总理还指示各州启动反危机部门的工作。
相反，哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫则预测年度通货膨胀会加速。
央行行长说：«在接下来的几个月中，预计到2020年底，年度通货膨胀率将在8-8.5％的预测范围内进一步加速。»
他还指出，由于受大流行影响，我国的经济活动有所减少。
«在实行隔离限制的背景下，我国经济活动指数在今年6月恢复到46.8后，在7月又下降至44.7，这与服务部门的活动减少了3.2个百分点相关，服务业的经济活动指数下降至43.1。»央行行长说。
关于坚戈汇率，据他介绍，在发展中国家货币疲软的背景下，坚戈汇率自今年7月初以来贬值了3.5％：从今年4月10日的1美元404.07坚戈降至今年8月10日的1美元418.31坚戈。
与此同时，我国的黄金和外汇储备以及国家基金的资产有显著增加。
央行行长解释说：«首先，由于黄金价格上涨，央行今年7月的黄金和外汇储备增加了7.3％，即增加了24亿美元，达到353亿美元。»
他还指出，国家基金的资产总计582亿美元，由于今年7月获得16亿美元的投资收益，当月国家基金的资产增加了5亿美元（增长0.9％）。另外，在此期间的国家基金转移支付保障金为11亿美元。
据哈萨克斯坦农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫介绍，截至到2020年8月10日，我国已完成对92.94万公顷谷物的收割工作。
此外，我国的加工大米产量增加了70％。
«香肠类产品的产量增长了21.5％（从2.74万吨增加到3.32万吨），谷物的产量增长了11.8％（从4.64万吨增加到5.19万吨） ），通心粉产量增加8.1％（从9.48万吨增加到10.25万吨），黄油产量增加8％（从1.12万吨增加到1.21万吨），面粉产量增长6.5％（从177.54万吨增加到189.12万吨），植物油产量增长4.9％（从25.09万吨增加到26.31万吨），发酵乳制品产量增长4.7％（从12.33万吨增加到12.91万吨），奶酪和干酪产量增长1.9％（从1.78万吨到1.81万吨）。»农业部部长补充说道。
【编译：阿拉依】