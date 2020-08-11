哈萨克斯坦在大流行期间的经济形势

哈通社/努尔苏丹/8月11日--在11日召开的政府例行会议上，哈萨克斯坦各部门部长谈到了在冠状病毒大流行背景下各个行业的状况。

据哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫汇报，我国的加工制造业正在快速增长。

我国工业生产增加了1.3％，其中加工制造业增长3.8％。与此同时，由于石油产量下降，采矿业下降了0.4％。

在工业生产业中，实现最大增长的地区是是北哈州（增长8.1％）和库斯塔奈州（增长6.5％）以及努尔苏丹市（增长6.5％）。

与此同时，哈萨克斯坦的国内生产总值（GDP）下降了2.9％。

«根据2020年1月至7月的数据，我国的社会经济发展结果如下：商品生产增加了2.1％，而服务生产减少了6.2％。因此，根据运营数据，GDP下降了2.9％。»国家经济部长说。

我国2020年1-7月的外贸成交额为425亿美元。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明指出，我国基本经济领域呈积极增长态势。

政府总理介绍说：«在当前基本经济领域困难的状况下，基本经济部门在过去七个月保持了积极的增长动力。制造业增长了3.8％，其中机械工程业增长了13.9％，食品业增长了4.1％，制药业增长了23.2％，轻工业增长了7.3％，造纸业增长15.7％，化工业增长3.6％，金属成品生产增长18.6％。建筑量增加了6.3％，房屋调试增加了7.5％，即约700万平方米。在农业方面，稳步增长了2.5％。»

政府总理还指示各州启动反危机部门的工作。

相反，哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫则预测年度通货膨胀会加速。

央行行长说：«在接下来的几个月中，预计到2020年底，年度通货膨胀率将在8-8.5％的预测范围内进一步加速。»

他还指出，由于受大流行影响，我国的经济活动有所减少。

«在实行隔离限制的背景下，我国经济活动指数在今年6月恢复到46.8后，在7月又下降至44.7，这与服务部门的活动减少了3.2个百分点相关，服务业的经济活动指数下降至43.1。»央行行长说。

关于坚戈汇率，据他介绍，在发展中国家货币疲软的背景下，坚戈汇率自今年7月初以来贬值了3.5％：从今年4月10日的1美元404.07坚戈降至今年8月10日的1美元418.31坚戈。

与此同时，我国的黄金和外汇储备以及国家基金的资产有显著增加。

央行行长解释说：«首先，由于黄金价格上涨，央行今年7月的黄金和外汇储备增加了7.3％，即增加了24亿美元，达到353亿美元。»

他还指出，国家基金的资产总计582亿美元，由于今年7月获得16亿美元的投资收益，当月国家基金的资产增加了5亿美元（增长0.9％）。另外，在此期间的国家基金转移支付保障金为11亿美元。

据哈萨克斯坦农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫介绍，截至到2020年8月10日，我国已完成对92.94万公顷谷物的收割工作。

此外，我国的加工大米产量增加了70％。

«香肠类产品的产量增长了21.5％（从2.74万吨增加到3.32万吨），谷物的产量增长了11.8％（从4.64万吨增加到5.19万吨） ），通心粉产量增加8.1％（从9.48万吨增加到10.25万吨），黄油产量增加8％（从1.12万吨​​增加到1.21万吨），面粉产量增长6.5％（从177.54万吨增加到189.12万吨​​），植物油产量增长4.9％（从25.09万吨增加到26.31万吨），发酵乳制品产量增长4.7％（从12.33万吨增加到12.91万吨），奶酪和干酪产量增长1.9％（从1.78万吨到1.81万吨）。»农业部部长补充说道。

【编译：阿拉依】