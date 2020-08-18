疫情反复 欧洲多国收紧防疫措施

哈通社/努尔苏丹/8月18日 -- 由于疫情的反复，欧洲多国进一步收紧防疫政策。意大利机场开始对部分抵境旅客，进行冠病检测。西班牙等多国也关闭娱乐设施，控制社交距离。

意大利近几周输入型病例激增，单日新增病例在周末突破600后，星期一通报近500例，引来疫情二次爆发的担忧，政府宣布关闭夜间场所，并强制戴口罩。同时，该国宣布从克罗地亚、希腊、西班牙和马耳他四国入境的乘客需接受PCR检测，并居家隔离。

不过，意大利地中海公司的«鸿图号»游轮，在停航五个月后重新启航。这也是冠病疫情爆发后第一艘开始运营的大型游轮。业者在船上严格执行防疫措施，载客量也限制在70%。

近来疫情反复的西班牙，累计病例接近36万。成千上百的民众聚集首都马德里的哥伦布纪念广场，反对政府加强防疫措施。新措施包括关闭所有夜店、舞厅设施，禁止在无法保持两米距离的情况下户外吸烟等。

尽管疫情阴影笼罩，法国多个旅游胜地在夏季假期期间，依然游人如织，只是外国游客明显减少。法国卫生部最新通报过去24小时新增3015起病例，连续两天新病例超过3000起。

【编辑：木合塔尔·木拉提】