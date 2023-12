哈通社/努尔苏丹/8月19日 – 丹妮莉亚在2020美国达人秀(America's Got Talent)第三轮中演唱了哈里·斯泰尔斯的歌曲《Sign of the Times》。

歌手通过自己的Instagram账号,透露了大赛的投票正在进行当中的消息。不过,相关的投票活动只允许在美国境内进行。

2020美国达人秀第15季的评委分别是豪伊·曼德尔、海迪·克林、西蒙·高维尔、苏菲亚·薇格拉,主持人则是泰瑞·克鲁斯。

美国达人秀第15季于5月26日在NBC电视台开始播出,从6月29日开始上线Netflix UK频道。

丹妮莉亚此前两轮均获得了评委和观众的一致好评。





【编译:木合塔尔·木拉提】