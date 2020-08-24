阿克莫拉州畜牧业引进创新技术

哈通社/阿克莫拉/8月24日--据阿克莫拉州内部政策管理局消息，阿克莫拉州粮食生产、畜牧业的发展得到了国家的高度重视。在政府的支持下，该州的牲畜数量每年都在增加。

畜牧业的两个优先发展领域分别是肉类和奶制品。

据阿克莫拉州农业厅消息，今年已经在该州建立了27个肉类农场，已购买了2000多头牛，目前有19个农场正在运营。阿克莫拉州还经营着约9个奶牛场，奶牛总数超过1600头。预计到今年年底，奶牛场将增加至18个，牲畜总数将达到2500头。

位于泽伦德区的“Milk Project”奶牛场可容纳200头牛，该奶牛场已比计划提前开始运营。

奶牛场的第一批居民是今年5月从荷兰引进的99头高产荷斯坦奶牛，已经成功地适应了环境。

该奶牛场的兽医德米特里·斯蒂芬表示，该农场配备了现代化的以色列技术。

他说：“我们的所有流程都是自动化的，可通过控制中心执行。例如，该系统可以完全掌握动物的状况，而兽医则每天早晨都能收到有关母牛的信息，管理其营养和其他过程。”

此外，还在牛奶生产中应用了创新技术。“智能挤奶”系统可准确的测量产奶量，提供自动挤奶功能。

总的来说，计划到2023年，将在阿克莫拉州建立700个新的肉类农场，购买3.5万头牲畜。

【编译：阿拉依】