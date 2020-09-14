克里姆别托夫出任战略规划和改革署署长

哈通社/努尔苏丹/9月14日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统14日签署命令，任命海拉特•克里姆别托夫为战略规划和改革署署长职务。

根据总统令，克里姆别托夫不再担任阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁。

海拉特•克里姆别托夫于1968年出生在阿拉木图市，曾毕业于莫斯科罗蒙诺索夫国立大学（俄罗斯）、哈萨克国立管理学院和乔治城大学（美国）。

1996-1998年 任哈萨克斯坦总统直属最高经济委员会首席分析家、哈萨克斯坦战略规划和改革署部门主任；

1998-1999年 任总统办公厅部门主任；

1999-2002年 任哈萨克斯坦战略规划署署长、财政部第一副部长；

2002-2006年 任哈萨克斯坦经济和预算规划部部长；

2006-2008年 任“卡泽纳”稳定发展基金会控股公司董事会主席；

2008-2011年 任总统办公厅主任、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金会董事会主席；

2011-2012年 任哈萨克斯坦经济和贸易部部长；

2012-2013年 任政府副总理；

2013-2015年 任央行行长；

2015年12月开始出任阿斯塔纳国际金融中心总裁职务。

据此前报道，托卡耶夫总统9日签署命令成立了战略规划和改革署。

【编译：小穆】