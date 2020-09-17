哈萨克斯坦计划扩大农业机械的生产

哈通社/努尔苏丹/9月17日--哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在第八届哈萨克斯坦汽车制造商论坛上表示，哈萨克斯坦计划扩大农业机械生产。

部长介绍说：“农业机械行业已经开始扩大其产品线，并推出了满足农业需求的各种附件和设备的生产。拖拉机和联合收割机的产量有所增长。此外，还取得了以下成果：产量增长了5倍；投资额增长了3.4倍；本地化的平均水平为37％。”

2020年前7个月，农业设备的总产值为275亿坚戈，比去年同期增长16.1％，这要归功于生产了690台拖拉机和224台联合收割机。该领域的主要企业有“Agromashholding公司”（主要生产联合收割机“Yesil”和拖拉机“Lovol”）、“SemAZ公司”和哈萨克斯坦综合集团公司（生产拖拉机品牌“白俄罗斯”）、库斯塔奈拖拉机厂（组装“Kirovets”拖拉机），哈萨克斯坦农业创新公司（生产拖拉机“白俄罗斯”、“布勒”，联合收割机“阿克罗斯”、“托鲁姆”，播种生产机“AMITI”和其他设备的生产），以及“Don Mar”公司（生产收割机和播种机）。

部长说：“截至目前，我国共注册有约15.3万台拖拉机和4.2万台联合收割机。其中65%的拖拉机和46%的联合收割机已经使用了17年以上。为了更新老旧的农业机械车队，并鼓励处置报废的设备，对我国农业机械制造商和进口商引入了扩展义务—废料回收。此外，国家正在采取措施刺激生产，包括免除农业机械销售增值税。还启动了一个租赁国产拖拉机和联合收割机的计划，自2018年以来已为该项目拨款约260亿坚戈。”

据他介绍，哈萨克斯坦农业机械制造商计划扩大生产和产品线，扩大出口，并掌握零配件的生产。“Agromashholding公司”已与中国最大的农业机械公司合作，开始生产“Lovol”拖拉机。该企业的年产为3000台拖拉机。去年，库斯塔奈拖拉机厂开始组装“Kirovets”拖拉机，每年可生产700台拖拉机，已与德国公司克拉斯在北哈州签署了“TUKANO”联合收割机的工业组装协议，该工厂计划每年生产多达200台设备。

【编译：阿拉依】



