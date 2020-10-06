欧洲新冠疫情持续反弹 多国政要和政府部门受影响

哈通社/都柏林/10月6日 —— 据新华社报道，欧洲地区新冠疫情近来持续反弹，不少国家单日新增确诊病例数创下新高，欧洲地区多国政要和一些政府部门受到影响。各国通过强化响应机制、加大管控力度等加以应对。

据世界卫生组织5日下午公布的数据，欧洲地区过去24小时新增新冠确诊病例71565例，累计确诊6269155例，新增死亡病例427例，累计死亡240652例。

英国政府5日报告新增确诊病例12594例，累计确诊515571例，已连续3天新增病例超万例。英国首相约翰逊日前表示，如果证据显示疫情发展到需要采取进一步措施的时候，英政府会“毫不犹豫”这么做。

法国巴黎市长和警察局长5日举行联合新闻发布会，宣布巴黎进入疫情“最高警戒”状态，并在未来15天内采取关闭酒吧等一系列新限制措施。巴黎警察局长迪迪埃·拉勒芒表示，巴黎及周边地区近期病毒传播极为活跃，重症监护病床的占用率已超过36%，医疗系统面临的压力越来越大。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所5日公布的新冠疫情数据显示，截至当天零时，德国累计确诊300619例，累计死亡9534例。另据该研究所的最新疫情报告，全国共有6个区域疫情超过了每10万人日增确诊病例50例的“警戒线”，其中3个区域位于柏林主城区。德国科学院日前发表声明说，随着秋冬季到来，德国新冠疫情面临恶化风险。

意大利5日新增确诊病例2257例。这是该国单日新增病例连续第5天超过2000例。为控制疫情，罗马所在的拉齐奥等五个大区已规定公众在室外也须戴口罩。据意政府正在起草的行政命令，该国新冠紧急状态至少会延续到明年1月31日，强制戴口罩的范围可能会扩大至全国，违者可能面临高达3000欧元的罚款。

瑞士联邦公共卫生办公室5日公布，该国此前3天新增确诊病例1548例，累计确诊55932例，累计死亡1787例；瑞士每10万人中有653人感染，是欧洲感染率最高的国家之一。瑞士苏黎世州卫生部门日前宣布，因近期参加拉丁舞活动而感染的人较多，该州10月18日前停办所有拉丁舞培训班并禁止举办舞会。

爱尔兰总理米歇尔·马丁5日晚宣布，因该国疫情近来持续恶化，政府决定从6日午夜24时起将全国疫情响应机制由原来的2级提升至3级。除非必要情况，人们不得跨地区、跨国旅行；所有室内文化设施关闭；餐馆、咖啡馆和酒吧只能提供室外就餐或外卖服务；学校和学前教育机构可继续上课，商店、理发店和美容院等服务企业也可继续营业，但必须严格遵守相关防疫规定。截至4日午夜，爱尔兰累计确诊38549例，累计死亡1810例。

希腊、捷克等国也因疫情恶化而收紧防控措施。希腊政府发言人5日说，受疫情影响将取消10月28日的国庆游行庆祝活动。捷克从5日起再次进入紧急状态，此次紧急状态为期30天。斯洛文尼亚政府5日出台新法令，要求楼房和电梯入口处必须放置消毒洗手液。匈牙利总理欧尔班日前表示，匈政府正与多国协商采购新冠疫苗事宜，以确保本国公民能及时接种新冠疫苗。

疫情对欧洲地区多名政要和一些重要部门产生了影响。

欧盟委员会主席冯德莱恩5日在推特上说，在9月29日的一场活动上，与她同时在场的一个人10月4日新冠病毒检测呈阳性，她因此决定从5日起自我隔离至6日晚。

立陶宛外交部长林克维丘斯的发言人5日说，林克维丘斯将自我隔离一周，因为他曾与法国驻立陶宛使馆两名确诊人员密切接触。另据立陶宛总统府消息，总统吉塔纳斯·瑙塞达夫妇也为此接受了预防性检测，检测结果均为阴性。

5日，奥地利总理府一名工作人员新冠病毒检测呈阳性，包括总理库尔茨在内的所有总理府人员转为居家办公并接受病毒检测。目前，库尔茨的检测结果还在等待中。

波兰教育和科学部长普热梅斯瓦夫·恰尔内克5日说，他已确诊感染新冠病毒，将不能参加6日下午的宣誓就职仪式。保加利亚司法部一名工作人员5日确诊感染新冠病毒，导致该部办公大楼被临时关闭以进行彻底消毒。