欧国联：哈萨克斯坦国足将主场对阵阿尔巴尼亚

哈通社/努尔苏丹/10月8日 —— 2020/21赛季欧洲国家联赛第三轮小组赛将于本周末打响。

据哈通社体育网报道，哈萨克斯坦国足10月11日将在阿拉木图对阵阿尔巴尼亚。

15日，国足将在明斯克与白俄罗斯进行小组赛的第二场交锋。第二轮比赛中，哈萨克斯坦国足在主场1:2不敌白俄罗斯。

值得一提的是，根据抽签结果，哈萨克斯坦在C级联赛第4组，与白俄罗斯、立陶宛和阿尔巴尼亚同组。

目前，哈萨克斯坦国家队以1胜1负积3分，位居小组第一。

据悉，这是欧足联第2届国家联赛，55支球队分为4档，A级、B级、C级联赛均为16支球队，分为4组，每组4队。D级只有7支球队，分为2组。B级、C级、D级每组头名晋级；A级和B级每组垫底队降级，C级每组垫底队将通过附加赛决出降级名额。

此外，本届欧国联还将提供两张2022年世界杯欧洲区预选赛附加赛入场券。

首届欧足联国家联赛中，哈萨克斯坦分在D级联赛（第四档）第一组，并对阵拉脱维亚、格鲁吉亚和安道尔。根据比赛结果，哈萨克斯坦积6分，获得小组第二，并成功升入C级联赛。

【编译：小穆】