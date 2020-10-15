哈农业部长与土耳其大型农业企业领导人举行会谈

哈通社/努尔苏丹/10月15日--哈萨克斯坦农业部长萨帕尔汗·奥马诺夫15日与土耳其大型农业企业领导人举行会谈。

会谈期间，哈方代表介绍了哈萨克斯坦农工综合体发展的优先方向，国家为农业发展提供的支持措施，以及哈萨克斯坦农业领域的投资吸引力。

同时，哈方代表指出了哈萨克斯坦在直接进入世界主要农产品市场方面的地理优势。

农业部长奥马诺夫呼吁土耳其企业家与哈萨克斯坦建立合作，共同实施农业加工联合项目。

此外，农业部长会见土耳其农业和森林部长帕克德米尔利，就双边合作和哈萨克斯坦-土耳其农业投资项目的实施问题进行了讨论。

奥马诺夫向帕克德米尔利介绍了在土耳其投资者的参与下实施的一系列成功项目和价值约5亿美元的13个新投资项目。

“长期以来，土耳其一直都是我们的战略合作伙伴。我们高度重视扩大农业领域的双边合作，以互利的方式增加贸易额。两国间的贸易合作还有巨大潜力。 ” 他说。

在会谈中，农业部长提出了将哈萨克斯坦KazBeef和Aktobe Meat Cluster 公司列入可靠的农产品出口公司名单问题。

奥马诺夫表示，哈萨克斯坦高度欣赏土耳其在纺织工业，皮革和羊毛加工方面的发展经验。哈萨克斯坦有兴趣加强这方面的合作并实施联合项目。同时，希望能与土耳其研究组织建立紧密合作，以进行农业科学领域的联合研究。

【编译：阿依波塔】